رضوى الشربيني تبكي في بث مباشر وتتحدث عن الموت.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في بث مباشر على موقع “انستجرام”، وهي تبكي وتتحدث عن الموت، مما أقلق متابعيها.

رضوى أطلت خلال الفيديو بدون مكياج ووضعت نظارة طبية على عينيها، وقالت باكية: “آه شكلي تعبان منمتش من إمبارح خالص.. بس كل حاجة هتعدي.. أنا كويسة أنا زي الفل.. هو بس الواحد لما حد بيموت أو بيفقد حد، بيبقى متضايق وده طبيعي”.

الإعلامية المصرية كشفت أنها عائدة من زيارة للفنانة صفاء أبوالسعود لتعزيتها في وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي صالح كامل، وأضافت: “شعرت بأنني في حاجه للونس، أول مرة أفكر أطلع (لايف) من غير رموش ومكياج وأول مرة أخرج (من البيت) منذ فترة طويلة حاجه بؤس أوي لكن كلنا بنمر بلحظات مش حلوة وبتعدي”.

وتابعت: “والواحد لما بيفقد حد بيكون متضايق طبيعي وأنا راجعة من عزاء الشيخ صالح كامل، توفى في أيام مفترجة ادعوا له ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وحشتوني أوي ومش عايزة أبكي تاني كله هيعدي وأكيد هعمل (لايف) تاني وأكون في ظروف أحسن من كده.. أنا كويسة لأنكم معايا وقوية بيكم”.

Advertisements

وكان رجل الأعمال الشهير الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، قد توفي منذ أيام قليلة، وذلك عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

وصالح عبدالله كامل، هو رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART “راديو وتلفزيون العرب”، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم “دار ومكتب الكشاف السعودي” وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.