كاظم الساهر وحسين الجسمي يشدوان في أبوظبي أيام العيد

ضرب كل من النجمين العربيين كاظم الساهر وحسين الجسمي موعداً مع جمهور المجمع الثقافي في أبوظبي بحفلين فنيين عن بعد بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ويحيي النجم العراقي كاظم الساهر الحفل الأول يوم الأحد المقبل في 24 الجاري، ثم يحيي النجم الاماراتي حسين الجسمي الحفل الثاني يوم الاثنين المقبل في 25 الجاري.

الحفلان سيتم بثهما عبر القناة الرسمية للمجمع الثقافي على يوتيوب كي يتسنى للجميع حول العالم متابعة الحفلين.