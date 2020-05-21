May 21, 2020
ضرب كل من النجمين العربيين كاظم الساهر وحسين الجسمي موعداً مع جمهور المجمع الثقافي في أبوظبي بحفلين فنيين عن بعد بمناسبة عيد الفطر السعيد.
ويحيي النجم العراقي كاظم الساهر الحفل الأول يوم الأحد المقبل في 24 الجاري، ثم يحيي النجم الاماراتي حسين الجسمي الحفل الثاني يوم الاثنين المقبل في 25 الجاري.
الحفلان سيتم بثهما عبر القناة الرسمية للمجمع الثقافي على يوتيوب كي يتسنى للجميع حول العالم متابعة الحفلين.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر وحسين الجسمي يشدوان في أبوظبي أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.