زوجة مكسيم خليل تُهدد بطرده من المنزل

على ما يبدو ان شخصية “غسان” التي يؤديها الممثل مكسيم خليل في مسلسله الرمضاني “أولاد آدم”، استفزت زوجته الممثلة سوسن أرشيد التي خرجت عن صمتها مهددة بطرده من المنزل.

وقالت سوسن عبر حسابها على “الستوري” الخاص بها: “بعد كل حلقة بدّي شي ساعة لأقنع نفسي إن مكسيم حبّاب وهذا تمثيل وحرام ما لازم أطرده من البيت“. بدوره رد خليل طالباً من الجمهور التوسط وقال ممازحاً: “اتوسطولنا يا جماعة عند المدام. أنا والحقائب عند الباب“.

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وكانت صاحبة ورئيسة تحرير موقع “الخليج 365”، الاعلامية باتريسيا هاشم قد غردت قبل ساعات مشيدة بأداء مكسيم خليل وقالت عبر حسابها على تويتر: انا اجزم ان مكسيم خليل لعب دور عمره في “اولاد آدم” نجم كبير…. نص كبير….أداء كبير…. اخراج كبير… والنتيجة….دور العمر”. وتابعت “ايها السيكو الوسيم….سيبقى هذا الدور يلاحقك وسيبقى في ذاكرة تاريخك الدرامي”.

ويستفز مكسيم خليل يومياً المشاهدين بسبب الشخصية الإشكالية التي يجسدها في المسلسل من خلال “الاعلامي غسان” الاناني والمليء بالشر والحقد ومن الادوار الأكثر تعقيداً والمركبة في المسلسل.

“اولاد آدم” يحقق نجاحاً كبيراً وهو من اخراج الليث حجو، تأليف رامي كوسا، يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم. انتاج شركة ايغل فيلمز ويعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة MTV وعلى منصة شاهد.