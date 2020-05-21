دينا الشربيني تكشف سر اختيار اسم “رقية” وعلاقته بعمرو دياب

بعدما ترددت معلومات أن النجم عمرو دياب هو من اختار اسم “رقية” للممثلة دينا الشربيني في مسلسل “لعبة النسيان” وذلك لأجل التعبير عن حبه الى والدته الراحلة.

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن السر وراء اختيار اسم “رقية” للشخصية التي تجسدها في “لعبة النسيان”، وأكدت أنها من اختار الإسم بالاتفاق مع الكاتب تامر حبيب بسبب حبها لهذا الإسم وحبها لوالدة عمرو دياب، وتابعت أنها كانت تتمنى رؤيتها بسبب الكلام الجميل الذي يُقال عنها.

وكانت دينا قد تعرضت لانتقادات بسبب المبالغة في الاستعانة بالبراندات في المسلسل. لقراءة الخبر: دينا الشربيني تبالغ في الاستعانة بالبراندات في لعبة النسيان