سالم الهندي: فنانون يعلقون فشلهم على روتانا.. وDeezer حمل أخطاء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة "روتانا" إن بعض الفنانين عندما يفشلون في تحقيق النجاح بألبوماتهم التي يطرحونها، يسعون بكل الطرق لإيجاد شماعة يعلقون عليها ذلك الفشل، وهي "روتانا"، مردفًا: "هذا لبعض الفنانين ما أبغى أعمم مع الأسف".

وأضاف الهندي في مقابلة عبر "سكايب" ببرنامج "ياهلا" على شاشة "روتانا خليجية"، أن الفنان الذي يعلق فشله على روتانا هو من اختار الأغاني واقتنع بها رغم تقديم النصيحة له في بعض الأحيان ولكنه لا يسمع، إلا أنه مع الوقت يُدرك خطأه.

واستطرد سالم الهندي بأن روتانا تتدخل في اختيارات الفنانين لأغانيهم حتى سقف معين، متابعًا: "في نجم كبير يقول أنا عارف شغلي وأفهمه وهذا نثق فيه ولكن عندما نسمع العمل نعطي النصيحة إذا أخذ بها هذا شأنه وإذا لم يأخذ بها فهذا عمله"، وتابع أن الفشل بالفعل يكون للطرفين ولكن الفنان يكون الخاسر الأكبر.

وعن تطبيق Deezer ودخوله الوطن العربي ونقل أرشيف الفنانين المنتمين لروتانا عليه قال أبو فواز إنه تطبيق عالمي من ناحية الكواليتي، ممتاز ولوحظ فرق شاسع عند مقارنته بتطبيقات أخرى، متابعًا: "بعد انتهاء الكاسيت والسي دي بدأت التطبيقات تعيد الخلخلة التي حدثت للصناعة".

وتحدث سالم الهندي عن هجوم بعض الفنانين على تطبيق Deezer واستخدامه قائلًا إنه تطبيق حمل أغلاطًا منذ بداية دخوله الوطن العربي من ناحية ترتيب الأغاني إلا أن هذه الأغلاط تلاشت وأصبح من ناحية الأرقام يجذب مستمعين أكثر وعولجت مشكلة ترتيب الأغاني.

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وبيّن الهندي أن علاقة "روتانا" مع المطرب المصري عمرو دياب مرت بفتور ومشاكل وصولًا إلى قضايا بالمحاكم إلا أن بعض الوسطاء تدخلوا في أمر تحسين العلاقة وأصبحت طيبة حاليًا.

وكشف أبو فواز عن خريطة حفلات عيد الفطر المقبل، قائلًا إن جائحة كورونا أثرت بالسلب بشكل أكبر على عمل روتانا كون الاعتماد الأكبر يكون على الحفلات العامة، مبينًا أن هناك خطة بديلة للعمل عن طريقة مواقع التواصل إضافة إلى لقاء يومي مع أحد الفنانين.

وأكد أن روتانا ستنظم 5 حفلات في موسم عيد الفطر "لايف" بحيث يغني الفنان من منزله، لافتًا إلى أن الحفل سيكون بوجود فرقة موسيقية مع المحافظة على التباعد مع تفاعل بين الجمهور والفنان من ناحية طلبات الأغاني على أن يحاول الفنان أن يلبي طلبات الجمهور.

وأكد أن الحفلات ستكون على منصة "شاهد vip"، مشيرًا إلى أنه تأكد مشاركة 4 من الفنانين بتلك الحفلات وهم محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم، مبينًا أن هذا سيكون بشكل مبدأي على أن تتواصل هذه الحفلات في الفترة المقبلة.