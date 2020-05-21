زينب العلوان ترد على المشككين في جنسيتها: غصب عنكم مو خليجية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الناشطة البحرينية زينب العلوان على المشككين في جنسيتها، مؤكدة أنها بحرينية الأصل وليست خليجية كما يدعي البعض عليها، كما رفضت اتهام البعض بتزوير عمرها وتاريخ ميلادها.

وقالت زينب في بث مباشر عبر صفحتها بـ"سناب شات": "طلعت صورة نسبت لي يقولوا إنها أنا قبل عمليات التجميل، وهذه الصورة لامرأة كبيرة في العمر، يعني شو بتقولوا.. أنا أمي مواليد 78 يعني خلفتني مثلا وهي عندها 6 سنين أنا من مواليد 95 وعندي 24 عامًا".

وأضافت زينب: "غصب عنكم أنا مو خليجية، أنا بحرينية أبًا عن جد ولا مجنسة.. من هنا جنسية.. ومن هنا جنسية، وأول ما طلعت على متابعيني في 2014 قلت إني أبوي كان سعودي وما خبيت عن أحد.. ومتابعيني بيعرفوا هذا جيدًا.. السعوديين على راسي بس أنا جنسيتي بحرينية".

Advertisements

وزينب العلوان هي ناشطة بحرينية لديها عدد كبير من المتابعين على السوشال ميديا، وعرفت عن طريق فقرة اسأل والتي تجيب من خلالها عن أسئلة المتابعين حول عمليات التجميل والمكياج وطرق الجمال، كما يتم استضافتها في عدد كبير من البرامج المختلفة كأشهر ميكب أرتست بالوطن العربي.

وكانت زينب العلوان قد سبق وأعلنت حزنها الشديد لوفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر ناهز 34 عامًا، بعد صراع مرير مع المرض، حيث أعلن والد صابرين بورشيد في أبريل، أن حياتها في خطر وتحتاج إلى عملية عاجلة، إذ إنها تعاني 3 أورام في الرأس، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وكانت صابرين بورشيد بدأت العمل في تلفزيون البحرين، بتقديم برنامج "صيف البحرين" 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة.

وبعد ذلك قررت دخول التمثيل عام 2012 من خلال مسرحية "مصباح زين"، وعقبها شاركت في بطولة عدد من المسرحيات، مثل "كوخ حارسات الغابات" و"خفيف خفيف" و"هذا الميدان يا حميدان"، التي عرضت عام 2017،.

وأدت الفنانة الراحلة أدوارا مهمة في عددٍ من الأعمال الدرامية البارزة، كان أبرزها مسلسل "عشاق رغم الطلاق" في دور آمال، ومسلسل "أنا عندي نص" في دور سارة، و"محطة انتظار" في دور نسيبة و"المواجهة" في دور نوف، و"خيوط الحرير" في دور صابرين، و"أماني العمر" في دور شهد.