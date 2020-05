شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إعادة The Weeknd جدولة جولته الغنائية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد النجم العالمى The Weeknd جدولة جولته الغنائية وسط أزمة الصحة العالمية وتهديد فيروس كورونا "COVID19" للعالم، فقد أكدت مغنى "Blinding Lights" البالغ من العمر 30 عاما أنه قرر أن يقوم بتأجيل الجولة حتى 2021، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل جاست جيرد.

وأشار النجم الشهيرة إلى أنه سيبدء جولته الغنائية فى يونيو من عام 2021 فى كندا ثم يستكمل حفلات جولته فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، ومن المقرر أن يكشف The Weeknd عن المزيد من التواريخ والتفاصيل خلال الفترة المقبلة.

بينما أشار The Weeknd أن جميع التذاكر التى تم بيعها فهى قابلة للتحويل إلى التواريخ المجدولة حديثا.

يذكر أن The Weeknd أطلق ألبومه الغنائى After Hours فى 20 مارس الماضى، وقد استطاع الألبوم أن يحقق نجاحا كبيرا حول العالم، ويضم الألبوم 14 أغنية، أطلق منهم The Weeknd ثلاث أغنيات تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب و هم "Heartless " شهر نوفمبر الماضى، ثم بعد أيام معدودة اطلق كليب "Blinding Lights"، بينما أطلق شهر مارس الماضي كليب "In Your Eyes".