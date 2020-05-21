شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. يسرا فى كواليس آخر يوم من تصوير مسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة يسرا من تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيانة عهد" اليوم الخميس، وظهرت يسرا خلال تصوير اليوم الأخير بصحبة صناع العمل وعلى رأسهم المخرج سامح عبد العزيز، فى ديكور الفيلا بمنطقة المعادى وهو الديكور الرئيسى للعمل.

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وشهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا، القبض على حلا شيحة وبحيازتها نصف كيلو هيروين و50 ألف دولار، وهى القضية التى دبرتها لها شقيقتها يسرا انتقاما منها بعدما قتلت حلا ابن أختها، حيث أبلغت عن حيازتها للمخدرات عن طريق "جلال" تاجر المخدرات، وقامت السجينات فى التخشيبة باستقبال حلا شيحة بضربها على وجهها بالقلم، بعدما كانت فى حالة انهيار بسبب القبض عليها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.