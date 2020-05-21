شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة عن صديق المنسى: خلانا نحب الشهيد أكتر وأكتر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع واحدة من أهم حلقات مسلسل "الاختيار" فإن لم تكن أهمها على الإطلاق، نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مع رأفت بلط، الصديق المقرب من شهيد الصاعقة المصرية البطل أحمد المنسى، والذى يرصد مسلسل الاختيار حياته وعمله بالقوات المسلحة المصرية، وبطولاته وشجاعته فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين على أرض سيناء.

وعلقت بسمة فى الفيديو، بعد استضافتها لرأفت البلط، صديق الشهيد المنسى، "كان ليا الشرف إنى أبقى مع الأستاذ رأفت الصديق المقرب للشهيد المنسى، وأول مرة يطلع فى الإعلام، وأول مرة أشوف حد نقى وبيحب صاحبه كده، وقالنا حاجات جميلة عن المنسى وخلانا نحبه أكتر وأكتر، ودموعه خلته ينظر فى الأرض.. دموعك دليل على قوتك وانسانيتك".

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بسمة ورأفت بلط



بسمة وهبة ورأفت بلط الصديق المقرب للشهيد المنسى

وتعرض اليوم الحلقة الـ 27 من مسلسل "الاختيار"، والتى سيتم فيها استعراض لحظة وتفاصيل العملية الهجومية التى شنتها الجماعة الإرهابية علي كمين مربع البرث بسيناء واستشهد على اثرها جنودنا الأبرار على رأسهم الشهيد البطل أحمد المنسى.

مسلسل الاختيار بطولة الفنان امير كرارة والفنان أحمد العوضي وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سيرجي ، وقد حقق نجاح ملحوظا منذ عرض الحلقة الأولي منه. حيث يتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري باستعراض قصة الشهيد البطل أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي توفى إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء.