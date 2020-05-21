شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يشوق متابعى "الفتوة": آخر حلقتين فى المسلسل نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الفتوة تسلسلا سريعا فى الأحداث بعد محاولة المعلم عزمى قتل فتوة الجمالية حسن الجبالى من خلال طعنه بسكين فى ظهره، حيث يستعد ياسر جلال لاستعادة حقوقه، وقام النجم أحمد صلاح حسنى بتشويق متابعيه بأحداث الحلقات المتبقية من مسلسل الفتوة برسالة قصيرة ومشوقة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "آخر حلقتين فى مسلسل الفتوة نار".

وكان قد علق النجم أحمد صلاح حسني، على أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الفتوة، والتي شهدت أحداثا متسارعة انتهت بالمواجهة بينه وبين الفتوة ياسر جلال، وطالبه بإعادة مواجهته للحصول على فتونة الجمالية ورفض حسن الجبالي، رفع "النبوت" في وجه شقيق زوجته، وبعد أن أعطى له ظهره لينصرف طعنه عزمي بالسكين غدراً، ليحصل على فتونة الجمالية.

ووجه الفنان أحمد صلاح حسنى، رسالة مؤثرة على مشهد الغدر في مسلسل الفتوة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "صراع النفس البشرية للإنسان علي الارض مشهد الغدر فيه درس كبير وهو انك عمرك ما تسلم رأسك للشيطان وانت غاضب وغير قادر علي التفكير الخيانة والغدر أبشع صفه لأي انسان علي الارض لا اعتقد أن هناك ابشع من أن تكون خائن حتي لو ندمت علي ما فعلت هيكون فات الأوان مش ده تمثيل بس والله زعلان".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم: مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.