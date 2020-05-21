شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الوصية الأخيرة للأسطورة أحمد المنسى قبل استشهاده فى كمين البرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة والذى يذاع يوميا على قناة on، فى أيام الشهر الكريم، وصية المنسى الأخيرة لضباطه، وننشر مقطع فيديو من الحلقة للأسطورة أحمد المنسى قبل اسشهاده فى كمين البرث، ووصى المنسى بدفنه "بأفارول الصاعقة"، ويقول الملازم حسنين إنه طلب الانضمام للصاعقة فى سيناء منذ أن كان طالباً لأخذ ثأر صديقة زهران الذى استشهد على يد التكفيريين، ويترك كل ضابط وصيته، لذلك وصى المنسى أن يدفن "بأڤارول الصاعقة"، وتستعد الجماعة التكفيرية فى 6 يوليو 2017 للهجوم على كمين مربع البرث.

ويعلن التكفيريون أنه تم القضاء على عدد كبير منهم وإلحاق المنسى ورجاله بهم خسائر فادحة، ويبدأون التخطيط للهجوم على مربع البرث، حيث يريدوا التخلص من المنسى لما يحققه من خسائر فى صفوفهم وثقة أهالى سيناء فيه.

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وتنتهى الحلقة عند مشهد هجوم التكفيريين على مربع البرث، ومعهم سيارات مفخخة، ويشاهدهم المجندون من فوق سطح الكتيبة وينادون "حرس سلاح" كى يستغيثون بباقى أفراد الكتيبة.

ويتناول المسلسل قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

"الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.