شكرا لقرائتكم خبر عن جنات فى عيد ميلاد والدتها: مهما كانت نعم الدنيا جميلة تظل الأم أجملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلاد والدتها حيث نشرت صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "مهما كانت نعم الدنيا من حولك جميله تظل الأم أجملها.. عيد ميلاد سعيد يا أمى وصحبتى وحبيبتى".







جنات

واحتفلت جنات الأسبوع الماضى، بعيد ميلاد ابنتها الأول التى تحمل نفس اسمها "جنات" برفقة زوجها المصرى محمد عثمان، حيث نشرت جنات، عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعت أسرتها الصغيرة ابنتها وزوجها، صحبتها بتعليق "كل سنة وإنتى منورة حياتنا يا جينى، أول سنة عيد ميلاد".

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وكانت أكدت الفنانة جنات لـ"الخليج 365" أنها لم تتقاضى أجراً فى إعلان مؤسسه مستشفي الكبد، مشيرة أنها تفاجأت بعدم وجود شكر لها على الإعلان، وهو جعل هناك تساؤلات أنها تقاضت أجراً مقابل الغناء وهذا لم يحدث بالمرة متمنية الشفاء لكل المرضي كما وجهت الشكر للقائمين على المستشفي من أطباء وإدارة على مجهوداتهم.

وكانت جنات قد كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تمنياتيى بالشفاء لكل مرضى مستشفى الكبد ولجميع الدكاترة والعاملين بالمستشفى بمزيد من النجاح والتوفيق.. كنت أتمنى توضيح أن هذا العمل مهدى من جميع الفنانين القائمين على إنجازه لكن مع عرض العمل فى هذا الشهر الكريم على الفضائيات أحب أقول.. ألف ألف مبروك".

وشاركت جنات مؤخراً فى حفل شم النسيم الذى أطلقته إحدى القنوات الفضائية، تشجيعا للمواطنين للبقاء في المنزل حرصاً على الصحة العامة وتقليل حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد، حيث تم الاعلان عن الحفل تحت شعار "حفلتك في البيت" وشارك فى هذه المبادرة مصطفى حجاج، ومُصطفى شوقى.