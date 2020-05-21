شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة.. نوال الزغبى تهنئ شقيقها بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة الغناء نوال الزغبى على تهنئة شقيقها مارسيل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر توجيه رسالة له فى تلك المناسبة من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل إنتسجرام، حين نشرت صورة لهما معاً ثم علقت عليها بكتابة: Happy birthday my backbone"".



نوال الزغبى

وكان عدد من الفنانين اللبنانيين قد طالبوا بإلغاء السنة الدراسية الحالية فى لبنان، وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبى، حيث قالت: "مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام".

وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أيام الحرب جيل كامل من الطلاب خسر سنة دراسية وطلع صفّ بلا امتحانات ونجح وتقدّم بالحياة، مش ضروري أبدا نعرض ولادنا للخطر والمرض فوق كل الضغط النفسي اللي عايشينو من ورا الوضع العام، قرار إنهاء العام الدراسى، قرار صائب وهالسنة الدراسية كانت درس بحدّ ذاتا للجميع".