شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار".. شاهد وصية الشهيد خالد مغربى "دبابة" مرعب الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة والذى يذاع على قناة ON، طوال أيام شهر رمضان، كشفت الحلقة عن وصية الشهيد النقيب خالد مغربى الشهير بـ"خالد دبابة، الذى استشهد أثناء مطاردته جماعة تكفيرية، وهو فى طريقه لنجدة زملائه بكمين "البرث" برفح فى شمال سيناء، ويجسده الفنان محمد حمدى وهى "ذبح عجل وتفرقته بدون حزن وبكاء بعد وفاته".

ويتناول المسلسل قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل أحمد المنسي بجانب بطولاته في القوات المسلحة المصرية.

"الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.