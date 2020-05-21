شكرا لقرائتكم خبر عن باللون الأسود.. صور من الإطلالة الأولى لـ آمبر هيرد بعد وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة آمبر هيرد للمرة الأولى فى أحد شوارع لوس أنجلوس بصحبة إحدى صديقاتها بعد وفاة والدتها قبل أيام، حيث رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى خلال تقرير نشره موقع ديلى ميل الإنجليزى، والذى أضاف بأن تلك هى المرة الأولى التى تظهر فيها بطلة فيلم "أكوا مان" بعد فقدانها والدتها التى توفيت فى كاليفورنيا ما خلف حزنا كبيرا لدى الابنة التى ظهرت وهى ترتدى اللون الأسود.



امبر هيرد



هيرد

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هيرد والكمامة



هيرد

وكانت آمبر هيرد قد اصطدمت الشهر الماضى بتحول فى القضية التى تربطها مع زوجها السابق جونى ديب، وذلك بعدما أكد الأخير أنه فى عام 2015 حينما كانا فى حالة جيدة أمام عدسات المصورين، تسببت آمبر هيرد فى قطع جزء من إصبعه، أثناء مشاجرة بينهما وهو الأمر الذى أخفاه جونى ديب وقتها، وبرر تلك الإصابة بأنها ناتجة عن حادث عابر، إلا أنه ومع اتهامات امبر المتكررة له استعان بتسجيل صوتي مؤخراً للطبيب المعالج له يتحدث عن الواقعة، وهذا التسجيل يحكي الواقعة بالضبط نظراً لأنه يعود لعام 2015 ويظهر صوت امبر هيرد في التسجيل وهي تبكي علي ما فعلته وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل.

وما أن تأكد صحة هذا التسجيل حتى أكدت العديد من المواقع العالمية أنه سيكون حاسماً فى القضية، حيث سيحول دفة القضية لصالح ديب، ومن الممكن أن يتسبب فى القبض على امبر هيرد ووضعها فى السجن.