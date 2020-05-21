شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يدعو الجميع لمشاهدة الحلقة 28 من الاختيار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان نبيل الحلفاوى الجمهور لمشاهدة الحلقة الـ28 التى تعرض اليوم الخميس من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة.

وكتب "نبيل الحلفاوى" عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "يا ريت النهاردة كلنا نشوفها 9 مساء حتى اللى بيشوفوها فى المنصات.. يتفرجوا معانا النهاردة بدون إعلانات لسببين، أولا نقرا كلنا الفاتحة على أرواح شهدائنا فى وقت واحد بعد الحلقة، ثانيا فرصة للى ما حضرش زمان لما كنت تتفرج على الحلقة وأنت عارف إن كل الناس بتتفرج معاك فى نفس اللحظة".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وفي سياق متصل قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، بدون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعى هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة 28 والتى ينتظر أحداثها الجميع لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.