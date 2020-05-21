شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيكول كيدمان بكسر فى الكاحل أناء ممارستها الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح زوج النجمة العالمية نيكول كيدمان، الموسيقار كيث أوربان، أن كيدمان كسرت كاحلها أثناء ممارستها رياضة الركض بالقرب من منزلها، ووفقًا لتقرير "يو إس إيه توداى" وقع الحادث منذ حوالى خمسة أسابيع عندما خرجت الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا صباحا لممارسة رياضة الركض ولم تلاحظ وجود حفرة على الطريق.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، أكد أوربان، خلال مقابلة أجراها مع قناة "ذا بروجيكت" على موقع "يوتيوب" أن كيدمان أصبحت بحالة صحية أفضل.

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وكانت كيدمان قبل أيام، قد أعادت نشر فيديو قديم على حسابها فى "إنستجرام"، ظهرت فيه وهى تجلس على أحد المسارح، وتقوم بأكل الحشرات، متجاهلة الكم الهائل من الانتقادات، التى وصفت المقطع حينها بـ"المقرف" نظرا لقيام كيدمان بتناول الديدان والصراصير والجراد المقلي.

وفجر الحجر الصحى المفروض على معظم دول العالم، نشر مقاطع فيديو وصور لمشاهير وهم يقومون بأعمال غير عادية، لكسر حالة الملل.