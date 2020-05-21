سمية الخشاب تستعيد ذكريات "عائلة الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعادت الفنانة سمية الخشاب، ذكريات مسلسلها الشهير "عائلة الحاج متولي"، من خلال مشهد يجمعها بالفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة ماجدة زكي.

وتظهر "مديحة" سمية الخشاب، من خلال المشهد وهي تتحدث عن حب "متولي" نور الشريف لها، وتمييزها عليهن، لترد ضرتها "نعمة الله" غادة عبدالرازق: "افشر افشر والعشا خبيزة"، وهو التعليق التي كتبته "سمية" أيضا على الفيديو.

مسلسل "عائلة الحاج متولي" بطولة نور الشريف، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، ماجدة زكي، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، أحمد الدمرداش، فادية عبدالغني، عايدة رياض.