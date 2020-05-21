محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة سمية الخشاب، ذكريات مسلسلها الشهير "عائلة الحاج متولي"، من خلال مشهد يجمعها بالفنانة غادة عبدالرازق، والفنانة ماجدة زكي.
وتظهر "مديحة" سمية الخشاب، من خلال المشهد وهي تتحدث عن حب "متولي" نور الشريف لها، وتمييزها عليهن، لترد ضرتها "نعمة الله" غادة عبدالرازق: "افشر افشر والعشا خبيزة"، وهو التعليق التي كتبته "سمية" أيضا على الفيديو.
مسلسل "عائلة الحاج متولي" بطولة نور الشريف، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، ماجدة زكي، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، أحمد الدمرداش، فادية عبدالغني، عايدة رياض.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تستعيد ذكريات "عائلة الحاج متولي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.