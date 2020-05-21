نوال الزغبي تهنئ شقيقها "مارسيل" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على تهنئة شقيقها "مارسيل" بعيد ميلاده. ونشرت "نوال" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بشقيقها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ضهري، مارسيل". Advertisements يذكر أن الفنانة نوال الزغبي شاركت في السباق الرمضاني من خلال أغنية "اتحاربت" التي غنتها كتتر مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبدالرازق. أغنية "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي.

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