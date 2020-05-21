سمر تستعد لطرح "الدلع الحلو" فى العيد

تستعد المطربة سمر لطرح أحدث كليباتها المصورة بعنوان "الدلع الحلو" لتقدمها إلى جمهورها في أول أيام عيد الفطر المبارك.

من المقرر أن تطرح سمر الكليب على قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وأيضًا

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على المنصات الإلكترونية وجميع محطات الراديو.



أغنية"الدلع الحلو" كلمات أحمد شكرى وألحان مصطفى شكرى وتوزيع موسيقي مونتى وهندسة صوتية ياسر أنور وقام بإخراجها اللبناني اليو الشايب، وتم تصويرها في لبنان

في مارس الماضي بعد انتهاءها من تصوير أغنيتها الناجحة "بنت الأصول" التى عرضت على الفضائيات وعلى اليوتيوب وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وقد قام باخراجها أيضا اليو الشايب.

تم تصوير الأغنيتين في بيروت قبل ظهور أزمة الكورونا.. ومن ناحية أخرى تستعد سمر لتقديم مفاجآت فنية جديدة خلال موسم الصيف المقبل.