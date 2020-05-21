أبرز صور هازال كايا من الطفولة حتى الأمومة

شاركت الفنانة التركية هازال كايا جمهورها بصورة جديدة لطفلها "فكرت علي"، نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور العالمي "انستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة مبهجة حيث ارتدت "بلوزة" صيفية معتمدة على الألوان الزاهية من الخضر والبرتقالي والأبيض والأصفر.

وكانت هازال تنشر صور طفلها دون الكشف عن وجهه، ولكنها مؤخرًا بدأت تنشر صور لها تجمعها بطفلها بشكل طبيعي، مؤكدة أن الأمومة أمر لم يكن هينًا عليها.

ويذكر أن هازال كايا فنانة تركية شهيرة عرفها الجمهور العربي من خلال دورها في مسلسل "العشق الممنوع"، بجانب عدة مسلسلات لاقت استحسان الملايين مما أصبح لها جمهور عريض بالمنطقة العربية، ومن بين تلك المسلسلات "فريحة، حكايتنا".

وتزوجت كايا من الممثل والمخرج التركي علي اطاي الذي يكبرها بـ14 عامًا، في فبراير الماضي، بعد قصة حب استمرت قرابة الخمس سنوات، أقاما حفل زفاف كبير

في أحد فنادق أسطنبول الشهيرة، وحضر زفافها نخبة كبير من أشهر نجوم تركيا.

وتحرص كايا بمشاركة متابعيها على انستجرام بصورها المختلفة بداية من طفولتها وعلى مدار مراحل عمرها المختلفة، كما نشرت عدة صور لها أثناء حملها، بإطلالات مختلفة بصحبة زوجها وأصدقائها، ورُزقت بطفلها "فكرت علي" في نوفمبر الماضي، وتداول وقتها صور عديدة لها في المستشفى قبل الولادة وبعدها وظهرت في إحداها وهي تحمل طفلها في الساعات الأولى له وتحضنه ويقبل زوجها جبينها في لمحة تحمل الكثير من المعاني الإنسانية والتي نالت استحسان الكثيرون.

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