مي العيدان في مرمي نيران الجمهور بعد تنمرها على ممثلة خليجية

وقعت الإعلاميةالكويتية مي العيدان في مرمي نيران نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريتها من الفنانة العمانية بثينة الرئيسي المقيمة فى الكويت، ونشر صورتين الأولى حديثة والثانية قديمة للفنانة العمانية.

وقامت مي العيدان بالمقارنة بين الصورتين، معلقة عليها:" بثينة الرئيسي قبل و بعد..تغيرت وايد..الله يعز الكويت"، ما تسبب فى أثارة غضب رواد ونشطاء مواقع التواصل

الاجتماعى والمتاعبين للإعلامية.

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ورأى نشطاء أن تعليق مي العيدان على صورة الفنانة العمانية إهانة وعنصرية تتخطي الحدود، ولم يتردد البعض الأخر في توجية حديثة لمي العيدان ليذكرها بالعمليات التجميلة التى خضعت.

وطالب مغردون من الإعلامية مي العيدان بضرورة نشر صورة قديمة لها، وهو

ما فعلتة حيث استعادت صورة التقطت لها في سن الـ16 عاماً. وعلقت:"حق اللي يقول لي حطيلنا صورك قبل وبعد، هذة صورتي الأولى وأنا عمري 16 سنة و الثانية 43 سنة، ما في شي يخوفني وترى صور قبل وبعد ما هي أزمة الا حق اللي شاك بنفسه وما عنده ثقة، وتعرضت لموجة من السخرية رغم أن الصورة حققت في الساعات الـ3 الأولى بعد نشرها أكثر من 40 ألف إعجاب.