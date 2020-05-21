في أول بطولة مطلقة.. أمينة خليل تواجه عائلتها في ليه لأ



كشفت الفنانة أمينة خليل تفاصيل عرض مسلسلها الجديد "ليه لأ"، قريبا عبر منصة "شاهد vip"، موضحة أنهم انشغلوا في الاستعداد له وتصويره منذ فترة طويلة، لكن لم يتمكنوا من طرحه خلال الموسم الرمضاني.

وخلال لقاء عبر Skype مع برنامج mbc trending، عبرت "أمينة" عن حماسها الكبير وانتظارها لعرض المسلسل عبر منصة "شاهد"، لافتة إلى أنها لم تنزعج من عدم مشاركته في الموسم الرمضاني، فقد كان مقررا عرضه في النصف الثاني من الشهر الفضيل، خاصة أن عدد حلقات المسلسل 15 حلقة، لكن نظرا لظروف خارجة عن إرادتهم، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، تعطل التصوير لفترات متتابعة، فلم يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد.

وعن تقديمها لأول بطولة مطلقة في المسلسل، أكدت أمينة أنها تشعر بالسعادة والرهبة والخوف والحماس في نفس الوقت، خاصة أن التصوير تم في أجواء كورونا

التي أثارت قلق الجميع، مشيرة إلى انبهارها من التنظيم الذي حدث خلال هذه الفترة والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في موقع التصوير، مثل وجود طبيبين دائما برفقتهم، فضلا عن ارتداء القفازات وتعقيم المكان.

تجسد أمينة خلال المسلسل شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد

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ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

"ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.

كانت أمينة خليل قد شاركت في الإعلان الجديد لشركة فودافون مصر، بمناسبة شهر رمضان 2020، تحت عنوان "عزوتنا ملايين"، والذي تم تصويره عن بُعد في ظل إجراءات فيروس كورونا المستجد.

غنت في الإعلان المطربة شيرين عبد الوهاب، وظهر فيه قائمة طويلة من المشاهير إلى جانب أمينة خليل، في مقدمتهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي وابنته مكة، والفنانة منى زكي وأبنائها، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده، والفنانة إسعاد يونس، وهشام ماجد، وشيكو، وأحمد فهمي، ومحمد هنيدي، وأمير عيد، وبهاء أحمد.

