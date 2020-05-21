خاص الفن- هذا موعد حفل مايا دياب الثالث المنتظر بفترة عيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر محبو الفنانة ​مايا دياب​ حفلها الثالث المباشر على يوتيوب بمناسبة عيد الفطر وفي ظل غياب الحفلات العادية في هذه الفترة ، فبعد النجاح الكبير الذي حققته بالبث المباشر الأول والثاني والابتكار بالأفكار الذتي أطلت بها من خلال تقنية 360 لأول مرة بالمنطقة ، قررت مايا اطلاق الحفل يوم السبت المقبل في 30 من الشهر الحالي.

ويتساءل البعض عما اذا كان هذا الحفل بنفس تقنيات الحفل الثاني أيضا، بينما نؤكد ان هذه المرة ستطل بفكرة جديدة ومختلفة ولن تكرر حاليا الظهور بنفس التقنية.

حفل مايا الثاني خلال فترة الحجر المنزلي كان لأول مرة على طريقة "virtual live show 360" وفي التفاصيل: قدمت فيه اولا معايدة لمحبيها بمناسبة شهر رمضان "رمضان كريم على الجميع، وانشالله الوقت الصعب يمرّ ببسمة وهو ما نحاول القيام به" منوهة على أهمية الانتباه في هذه الفترة".

وأهدت هذا البث المباشر لشقيقتها "موني" التي تعرضت لحادث سير.

وخلال البث المباشر قدمت مايا أغنيات كثيرة خاصة لها واغنيات غير خاصة، والملفت كان غناؤها أغنية "إيام الشتي" للفنانة اللبنانية ميريام فارس واغنية الفنانة اللبنانية إليسا "لو تعرفوه". وعن سبب غنائها هاتين الاغنيتن بالذات، علم موقع "الفن" أن مايا تحبهما منذ اصدارهما أي منذ سنوات عديدة، ولانهما من الأغنيات المفضلة لديها على الإطلاق، كذلك بسبب محبتها لإليسا وميريام على الصعيد الشخصي . وايضا ان متابعي ومحبي مايا اختاروا الأغنيتين من بين جميع الاغنيات التي عرضتها عليهم مايا لغنائها، وذلك قبل يومين من البث المباشر.