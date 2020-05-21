هكذا ستحتفل نانسي عجرم بعيد الفطر مع محبيها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بعيد الفطر مع محبيها، من خلال إحياء حفل فني من مدينة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.

الحفل بعنوان "أمل بلا حدود"، وسيقام في موقع خاص، من دون حضور مباشر من قِبل الجمهور، الذين سيتمكن من مشاهدته عبر بثّ حصري على قناة نانسي الرسمية على "يوتيوب".

وقالت نانسي: "أشعر بالكثير من الحماسة إزاء هذه الحفلة الإستثنائية إذ تمثل (أمل بلا حدود) أكثر من مجرد حفلة غنائية، لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم، للتعامل مع الضغوطات الإقتصادية والتحديات الأخرى، التي فرضها ​فيروس كورونا​، وعلى الرغم من التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرة أخرى على فعل الخير، وتوحّدنا للتغلب على هذه المحنة".

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