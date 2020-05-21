ميرنا وليد - بيروت - فُجعت الممثلة اللبنانية ​أرزة الشدياق​، بوفاة عمتها السيدة سميرة بديع الشدياق، اليوم.

يُحتفل بالصلاة لرحلة نفسها غداً الجمعة، الساعة الحادية عشر قبل الظهر، في كنيسة القديسين سركيس وباخوس - فتقا.

وبسبب الظروف الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة، بسبب الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، تعتذر العائلة عن تقبل التعازي، على أن يُقام قداس وجناز عن راحة نفسها، عندما تسمح الظروف.

ونعت أرزة عمتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "رحلت عمّتي الغالية نهار خميس الصعود.... رحم الله جميع الموتى المؤمنين وأراهم وجهه البهيّ".

من أسرة موقع "الفن" نتقدم بأحرّ التعازي من أرزة الشدياق وعائلة الفقيدة، راجين الله أن يسكنها فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرزة الشدياق تُفجع بوفاة عمتها وتنعاها بكلمات مؤثّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.