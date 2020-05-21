ميرنا وليد - بيروت - دائماً ما تعبّر الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ عن حبها للفنان اللبناني ​وائل كفوري​، وهذه المرة خضعت لتعديل ببرامج "فوتوشوب"، وظهرت فيها جالسة إلى جواره، مشيرة بطريقة طريفة الى أنها تنتظر إنتهاء أزمة فيروس كورونا لتقديم ديو مع وائل، مؤكدة أن علاقتها به مجرد صداقة.

ونشرت مرتجى الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "أنا والنجم والصديق الغالي وائل كفوري عم نفكر إيمت بده يخلص الحظر وتخلص الكورونا وترجع الحفلات والمهرجانات ونعمل ديو بقا خلص بيكفي ههههههههههه".

وأضافت: "لا تسألوني عالخاتم اللي بإيده نحنا زملاء وأصدقاء فقط أيواااا تطلع إشاعات هلق كمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تثير الجدل بحقيقة إرتباطها بـ وائل كفوري.. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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