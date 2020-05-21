ميرنا وليد - بيروت - تقدّم "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "​روتانا​ للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC"، أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام ​عيد الفطر​، لنجوم الغناء وهم ​محمد عبده​، ​نجوى كرم​، ​راشد الماجد​، و​ماجد المهندس​، وذلك حصرياً عبر "​شاهد VIP​" للفيديو حسب الطلب، ويمكن للملايين من محبي الطرب والحفلات الإستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم، وذلك في ظلّ إستمرار إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر المنزلي"، وتحت عنوان "معيّدين معاكم".

وتنطلق حفلات "معيّدين معاكم" حصرياً عبر "شاهد VIP"، إعتباراً من 25 أيار/مايو مع حفل ماجد المهندس، يليها في 26 أيار/مايو حفل محمد عبده، أما الحفل الثالث في 27 أيار/مايو مع راشد الماجد، وأخيراً وليس آخراً تختتم نجوى كرم الحفلات مساء 28 أيار/مايو.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم ومحمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس يحتفلون "معاكم في العيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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