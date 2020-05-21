ميرنا وليد - بيروت - نشر ​نوح زعيتر​ مقطع فيديو من حلقة برنامج الإعلامية رئيسة تحرير موقع الخليج 365 ​هلا المر​ "​ما بدا هلقد​"، حين استضافت المحامي ​أشرف الموسوي​.

وفي المقطع تسأل هلا الموسوي هل يسمح لشخص هارب من القانون أن يطل في لقاءات تلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليبرر ذلك الموسوي بان نوح يحترم الدولة ولم يعد يتاجر بالمخدرات، بل بات يتاجر بالعقارات.

وتابع في تفاصيل جوابه ان نوح مظلوم في مكان ما ...تتابعون التفاصيل الكاملة في الفيديو المرفق عن رأي الموسوي اذا كان هناك قضاء عادل أيضاً.

وقد كتب نوح تعليقاً على الفيديو الذي نشره:"هكذا يطاردني العطف الجرمي غيابيا......العدل ملح الارض....الإنصاف ميزان الاحكام.... والشاطر يفهم ، اخوكم السيد نوح زعيتر".

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علّق نوح زعيتر على مقابلة هلا المر مع أشرف الموسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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