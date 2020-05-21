كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد علاء يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل دور ثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد علاء استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الخميس الموافق 21 مايو لعام 2020، وهذه نتيجة للأسبوع الأول من الاستفتاء.

وحصد محمد علاء على ٦١٣٢ صوت وهو ما يعادل ١٥,03% من نسبةالتصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور "ياسر" الذي قام بأدائه في مسلسل "البرنس".

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.