محمد عبدو ونجوى كرم وراشد الماجد وماجد المهندس في حفلات فنية مباشرة بدون جمهور خلال أيام العيد

في ظلّ استمرار إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر المنزلي"، وتحت عنوان "معيّدين معاكم"، تقدّم "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC"، أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر، لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي وهم: محمد عبدو، ونجوى كرم، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وذلك حصرياً عبر "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، حيث يمكن للملايين من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم.

وفي مبادرةٍ ترفيهية غير مسبوقة في العالم العربي، يحيي النجوم الأربعة حفلاتهم على المسرح بدون جمهور، فيما يتولّى "شاهد VIP" حصرياً بثّ تلك الحفلات على الهواء مباشرةً لمشتركيه في كل مكان. بموازاة ذلك، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات - مقابلات خاصة مع كل من الفنانين النجوم أصحاب الحفل، وذلك قبل بدء حفلاتهم وخلالها.

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برنامج الحفلات (من 25 ولغاية 28 مايو)

في هذا السياق تنطلق حفلات "معيّدين معاكم" حصرياً عبر "شاهد VIP" اعتباراً من 25 مايو مع حفل الفنان ماجد المهندس في تمام العاشرة ليلاً بتوقيت المملكة. يليها في 26 مايو حفل فنان العرب محمد عبدو تمام الساعة 11:00 ليلاً. أما الحفل الثالث ففي 27 مايو مع الفنان راشد الماجد تمام العاشرة ليلاً. أخيراً وليس آخراً تختتم الفنانة نجوى كرم الحفلات مساء 28 مايو تمام العاشرة ليلاً.