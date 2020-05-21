الحلقة 22 من "قيامة عثمان" تتصدر الترند السعودي.. وهذا ما حصل مع بوراك أوزجفيت

بعد أن تابعنا خلال الحلقات الماضية الصدامات الدامية بين المؤسس عثمان بن أرطغرل الذي يلعب دوره الممثل التركي بوراك أوزجفيت وعمه السيد ديندار، كانت الحلقة الـ 22 من المسلسل من أقوى الحلقات في هذا الموسم، وذلك بعد إصابته القوية التي أرجعته للقبيلة فاقداً للوعي.

بداية أحداث مسلسل عثمان كانت استكمالاً للرجلين الذين حاولا التهجم على المؤسس عثمان وهو ملقي على الأرض مصاباً، وتمّ التعرف على هويتهما، لكن ربما يكونا من الحلفاء.

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وفي التفاصيل، جاءت الرؤيا لعثمان وهو مستبشر بما رأى وظهور شجرة ضخمة على صدره، وتلك الشجرة تظلل علي كثيراً من المسلمين وتظهر بالحق والسيف، وكان الدراويش أكبر عون له من الله في ذلك الطريق، كما ظهر خلال الإعلان الثاني مواجهته مع بلغاي وعمه ديندار التي لا مفر منها وستكون نهاية أحد من هؤلاء.

كما كانت بداية الأحداث في المسلسل قوية ، حيث جاء بامسي وهو يهجم على عليشار والسيد ديندار المختبئين في القلعة، كما تمكن من الوصول لهم، لكن في الوقت المناسب قامت ابنة ديندار بإنقاذ الموقف، وفي أول المؤسس عثمان الحلقة 22 كان عثمان بن ارطغرل مصاباً وذهب بعض الدراويش لمداواته