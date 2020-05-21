دكتورة خلود تحير متابعيها لمعرفة هدية زوجها أمين بعيد ميلاده الـ 30



نشرت الدكتورة خلود صورة لها مع زوجها موديل أمين وهي تحتفل بعيد ميلاده الثلاثين وأرفقتها بتعليق: " كل عام و انت بخير ربي يخليك لي و حق عيالك و اهلك و احبابك ..يا اطيب انسان بالدنيا... اجمل من يدخل عمر الثلاثين احلى عمر".

وسألت دكتورة خلود متابعيها عن الهدية التي ستقدمها لـ أمين، حيث لم تكشف عنها بعد.

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من جهته، امين نشر فيديو لمعايدة زوجته دكتورة خلو له وأرفقه بتعليق " اخييييييه احلى من يهنيني بعيد ميلادي 20-5-2020 ..شكراً لكل اللي هنوني بعيد ميلادي".





واعتاد الجمهور أن تقدم دكتورة أفخم الهدايا لزوجها حيث إختارت له في عيده السابق ساعة باهظة الثمن من ماركة عالمية كهدية أولى لزوجها أمين، أمّا الهدية الثانية الّتي اثارت بلبلةً بين صفوف روّاد الإنترنت فهي سيارة فيراري حمراء.



والهدية الثالثة التي قدّمتها الدكتورة خلود لزوجها هي مسجد يحمل اسمه، وعلّقت قائلةً "صارلي سنة ونصف ببني هالجامع من أجل أمين وكنت اتمنى يخلص قبل ميلاده، والحمدلله تحققت امنيتي. عسى يرزقك بيت بالجنة".