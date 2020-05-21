هازال كايا: كيفانش تاتليتوغ يشعرني وكانني أخته الحقيقية

أكدّت النجمة التركية هازال كايا أن زميلها كيفانش تاتليتوغ وحده من يسأل عنها بين المشاهير بعد انتشار فيروس كورونا. وأشادت هازال بصداقتها بـ كيفانش قائلة: "انه صديق حقيقي بوسط تغلبه المصالح، ومن النادر أن تحظى بصديقٍ حقيقي لمدى العمر في الوسط الفني التركي، كيفانش تاتليتوغ نعمة من الله لي". Advertisements تابعت: "لو لدي أخ لمَ ليهتم بي كما يفعل كيفانش الذي يتواصل معي أحيانًا بشكل يومي". أضافت: "لا يمكنكم تخيّل صفاته الإنسانية النبيلة وكيف يقدر الأشخاص في حياته ويهتم بهم ويعاملهم وكأنهم أولاده". أكملت هازال التي قاسمت كيفانش بطولة مسلسل "العشق الممنوع" منذ ١٠ سنوات: "يقول لي أنتِ أختي الصغيرة، لكنه يجعلني أشعر بذلك ولا يكتفي بالكلام فقط". كيفانش يعد هازال صديقته المقربة كذلك وكان اختارها بالمفاضلة بينها وبين بيرين سات

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