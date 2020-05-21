السورية تولين بكري توجه رسالة قاسية للمتنمرين على زيادة وزنها: الله لا يبليكم بنفس المرض

بعد حملات الهجوم عليها بسبب زيادة وزنها آعلنت الممثلة السورية تولين بكري عن مرضها وأنها تعاني من الغدة التي تساهم بزيادة الوزن وبحاجة لعلاج مستمر.

ووجهت رسالة لكل من انتقدها، وقالت: "أصدقائي المتنمرين، شكرا كبيرة لبعض النفوس المريضة اللي بتتنمر على شكلك بطريقة بشعة كتير وما بتعبر الا عن الشخص المتنمر وعالأغلب بيكون فيه 1000 عيب… هدول لا بيكونوا أصدقاء لأنه الأصدقاء بينتقدوا بمحبة ولا بيكونوا أعداء هدول بس "أعدقاء"، عبارة عن مساكين لأنهم بيحكوا من ورا شاشة لمجرد التسلية أو الجرح وبنفس الوقت يمكن يكونوا بيحلموا يلتقوا فيك شخصيآ.. بالنسبة لهالأشخاص تحديدا اللي عم يكتبو تعليقات بتنم عن تربيتهم بعبارات قاسية وجارحة عن زيادة وزني حابة قول الله لا يبليكم بنفس المرض اللي انا فيه لأنه ما بتمنى هالشي حتى لأعدائي… أنا وزني اللي عم يزيد بشكل ملحوظ هو بسبب مرض بالغدة وعم بتعالج من فترة طويلة مش بسبب الأكل.. لكن ما كنت بفضل أني قول هالشي للعلن بس بيكفي تجريح عيب".

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وتابعت: "وبالنسبة لعمليات التجميل اللي مصرين تلزقوها فيني بحب قلكم يا ريت اذا فيه دكتور شاطر يعملي فيلر ياريت دلوني عليه لأنه بكل أمانة صرلي أكتر من سنة ماعملت ولا شي بوجهي.. (وأنا تحديدآ) لما بعمل تجميل بصرح وعفكرة بعمل دعاية للدكتور وانا سعيدة لأنو متصالحة مع حالي وما عندي مشكلة بولا اشي طول ما انو هالشي ماعم يأذي الآخر. ما في أمل".