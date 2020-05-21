مي العيدان تحذف منشور سخريتها من والد محمد رمضان

قامت الاعلامية مي العيدان بالسخرية من والد الفنان المصري محمد رمضان وانتهت بالبلوك عبر الصفحة. وعلقت مي على تصرف رمضان، بعد قيامه بوضعها في لائحة "البلوك" على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، بسبب استهزائها من والده والسخرية من مظهره. وقالت العيدان: "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون.. محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني". Advertisements وأضافت: "اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته… صدق من قال عیال". وسارعت العيدان إلى حذف منشورها بعد نشره بوقت قصير، وذلك بسبب تصاعد وتيرة الهجوم عليها من انتقادها من محمد رمضان وسخريتها من والده، الذي اعتبره البعض تنمرا يسيء لها، خاصة عدم رد رمضان عليها في وقته

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