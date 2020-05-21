سؤال محرج لـ نسيلهان أتاغول ..ما علاقة بوراك أوزجفيت بالموضوع؟

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سأل أحد الصحافيين الأتراك الممثلة التركية نسليهان أتاغول ان كانت تفضّل بوراك أوزجفيت كرجل أحلام لها لو لم تكن متزوجة، أجابت: "ما هذا السؤال؟ طبعًا زوجي لا يُقارن بأحد مع احترامي الكبير لزميلي بوراك".
تابعت: "لو لم يكن قادير أوغلو فتى أحلامي لمَ لتزوجته، فالزواج ليس لعبة بل مصير يحدده الإنسان".
وأضافت: "لا شك أن بوراك شاب جميل للغاية وتحبه الفتيات لكن قادير يتمتع بجاذبية عالية جدًا، لذا لا أتمنى أن تراه فتاة غيري كما أراه أو كما يبدو في عيني".
نسليهان قالت ألا خلافات وقعت بينها وبين بوراك وأكملت: "لا نتواصل بعد انتهاء عملنا لكننا نحترم بعضنا جدًا ولا مشكلة لدي بالتعاون مجددًا معه فسبق وقدمنا واحدًا من أنجح الأعمال في تركيا".
يذكر أن كل ثنائية نسليهان أتاغول وبوراك أوزجيفيت بمسلسل "حب أعمى" الذي عُرض منذ أربع سنوات، حققت نجاحًا جماهيريًا هائلًا في تركيا والعالم العربي.
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