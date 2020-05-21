فن ومشاهير

نجمات وفاشينيستات تيك توك على انستقرام

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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لا تزال فيديوهات تيك توك النجمات تحتل مواقع التواصل الإجتماعي في انستقرام، وهذه جولة جديدة عن أطرف المواقف في تيك توك.

 

 

 

 

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#ام_محمود 🤣

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#ام_محمود 🤣

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#ام_محمود 🤣

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on May 17, 2020 at 11:43am PDT

النجمة ماريتا عاصي الحلاني هي الأكثر ظهوراً على تيك توك، حيث نشرت فيديو مؤخراً بصوت "أم محمود".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on May 13, 2020 at 10:06am PDT

النجمة رولا سعد أيضاً تنشر دائماً فيديوهات طريفة على تيك توك، وآخرها هذا الفيديو بصوت طفلة صغيرة تتكلم باللغة الإنكليزية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on May 19, 2020 at 12:00pm PDT

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ومن الفيديوهات الطريفة التي ظهرت على تيك توك النجمات كان للنجمة سيرين عبد النور التي قدمت مشهداً تمثيلياً مع النجم محمود نصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on May 11, 2020 at 11:51am PDT

الفاشينيستا كارن وازن نشرت فيديو عن حياتها منذ البدايات ومراحل زواجها وحملها والإنجاب من خلال تيك توك.

 

 

 

 

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A post shared by Ola (@olafarahat) on May 9, 2020 at 9:51am PDT

أيضاً الفاشينيستا علا فرحات نشرت فيديو يشمل مجموعة من إطلالاتها المتنوعة على تيك توك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Apr 19, 2020 at 11:43am PDT

أما الفيديو الأكثر طرافة كان للنجمة نيكول سابا على تيك توك، التي قدمت مشهداً تمثيلياً مع زوجها يوسف الخال وبدت مختلفة في شكلها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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