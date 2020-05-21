نجمات وفاشينيستات تيك توك على انستقرام

لا تزال فيديوهات تيك توك النجمات تحتل مواقع التواصل الإجتماعي في انستقرام، وهذه جولة جديدة عن أطرف المواقف في تيك توك.
on May 17, 2020 at 11:43am PDT
النجمة ماريتا عاصي الحلاني هي الأكثر ظهوراً على تيك توك، حيث نشرت فيديو مؤخراً بصوت "أم محمود".
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on May 13, 2020 at 10:06am PDTView this post on Instagram
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النجمة رولا سعد أيضاً تنشر دائماً فيديوهات طريفة على تيك توك، وآخرها هذا الفيديو بصوت طفلة صغيرة تتكلم باللغة الإنكليزية.
on May 19, 2020 at 12:00pm PDT
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ومن الفيديوهات الطريفة التي ظهرت على تيك توك النجمات كان للنجمة سيرين عبد النور التي قدمت مشهداً تمثيلياً مع النجم محمود نصر.
on May 11, 2020 at 11:51am PDT
الفاشينيستا كارن وازن نشرت فيديو عن حياتها منذ البدايات ومراحل زواجها وحملها والإنجاب من خلال تيك توك.
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A post shared by Ola (@olafarahat) on May 9, 2020 at 9:51am PDT
أيضاً الفاشينيستا علا فرحات نشرت فيديو يشمل مجموعة من إطلالاتها المتنوعة على تيك توك.
on Apr 19, 2020 at 11:43am PDT
أما الفيديو الأكثر طرافة كان للنجمة نيكول سابا على تيك توك، التي قدمت مشهداً تمثيلياً مع زوجها يوسف الخال وبدت مختلفة في شكلها.
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