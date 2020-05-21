نجمات وفاشينيستات تيك توك على انستقرام

لا تزال فيديوهات تيك توك النجمات تحتل مواقع التواصل الإجتماعي في انستقرام، وهذه جولة جديدة عن أطرف المواقف في تيك توك.

النجمة ماريتا عاصي الحلاني هي الأكثر ظهوراً على تيك توك، حيث نشرت فيديو مؤخراً بصوت "أم محمود".

النجمة رولا سعد أيضاً تنشر دائماً فيديوهات طريفة على تيك توك، وآخرها هذا الفيديو بصوت طفلة صغيرة تتكلم باللغة الإنكليزية.

ومن الفيديوهات الطريفة التي ظهرت على تيك توك النجمات كان للنجمة سيرين عبد النور التي قدمت مشهداً تمثيلياً مع النجم محمود نصر.

الفاشينيستا كارن وازن نشرت فيديو عن حياتها منذ البدايات ومراحل زواجها وحملها والإنجاب من خلال تيك توك.

View this post on Instagram A post shared by Ola (@olafarahat) on May 9, 2020 at 9:51am PDT

أيضاً الفاشينيستا علا فرحات نشرت فيديو يشمل مجموعة من إطلالاتها المتنوعة على تيك توك.

أما الفيديو الأكثر طرافة كان للنجمة نيكول سابا على تيك توك، التي قدمت مشهداً تمثيلياً مع زوجها يوسف الخال وبدت مختلفة في شكلها.

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