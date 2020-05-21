كيلي جينر تروج لابنتها عبر إنستجرام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت كيلى جينر، نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، وأصغر ملياردير عصامي حول العالم وفقاً لمجلة فوربس الأمريكية فيديو لابنتها ستورمي عبر حسابها على موقع إنستجرام، شاركت به متابعيها مثلما تعتاد من وقت لآخر، حيث سبق ونشرت قبل أيام خلاله صورة لابنتها.

وعلى جانب أخر،كانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيلي جينر قد اشترت مؤخراً قطعة أرض جديدة بمساحة 5 فدادين بمبلغ 15 مليون دولار في هيدين هيلز، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وجاءت عملية البيع بعد أكثر من 10 أيام من انتقال كيلي إلى مجمع فخم قيمته 36.5 مليون دولار في هولمبي هيلز، أحد أرقى أحياء كاليفورنيا، وذلك وفقا لموقع لموقع “TMZ” المختص بأخبار المشاهير.

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وكشف الموقع أن الأرض كانت اشترتها النجمة الأمريكية مايلي سايروس عام 2015 وأبقت خيولها هنا، ثم باعتها بعد 3 سنوات ودمر المالك الجديد العقار ولم يبني عليه منزلًا.

والجدير بالذكر أن كيلي جينر، تهوى شراء العديد من المنازل والأراضي، فقد اشترت الكثير في بالم سبرينجز بالقرب من منزل والدتها، كما حصلت على عقار هولمبي هيلز بقيمة 36.5 مليون دولار، وتمتلك عقارات أخرى في هيدين هيلز.

أما بالنسبة لهذه الأرض، فمن المقرر أن تبني كيلي “كمبوند” ضخمًا عليها، وبالنظر إلى موقعها المذهل، فقد يكون هذا هو المكان الذي تستقر فيه كايلي في نهاية المطاف.