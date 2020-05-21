بعد إصدار مذكراته.. زوجة النجم الهندي نواز الدين صديقي تطلب الطلاق

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتل الممثل الهندي نواز الدين صديقي عناوين الصحف مؤخرًا، وذلك بعدما أقامت زوجته علياء دعوى قضائية للمطالبة بالطلاق والنفقة.

في الوقت الذي يُعرف فيه نواز بأدائه القوي بالسينما، فقد كشف الممثل -في اعترافات صادمة- عن رومانسياته وشؤونه وتقلباته في مذكراته، والتي تم أطلقها لاحقًا في كتاب يباع بالاسواق.

في هذه الاعترافات، كشفت حادثة في الكتاب تمثلت في مغامروة عاطفية حميمة لليلة واحدة مع نادلة في مدينة نيويورك.

يقول في مقتطف من كتابه، “تلك السنوات بين عامي 2006 و 2010 كانت رائعة أيضًا. وقد بدأ البعض يلاحظني ... والغريب أن الغرب كان لطيفًا معي أولاً ، سواء من حيث الحب أو العمل.

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وتابع “كنت مرة في مقهى مع صديقي في منطقة سوهو في مدينة نيويورك. ظلت النادلة المذهلة تحدق بي. ‘أنت؟ أنت ممثل؟’ وأجبنها ‘نعم،”أي فيلم لي رأيته “عصابات ويسبر”؟ قالت وهي تحدق، تحاول أن تتذكر، تعرفنا إلى بعض”.

فيما قالت زوجة نواز علية صديقي حصريًا لموقع “بوليوود لايف” عن السبب وراء اتخاذ خطوة الطلاق وقالت: “المشاكل (في زواجها) بدأت منذ فترة طويلة ، منذ أن تزوجت (نواز) ، لكنني كنت أحاول تفاديها”.

وأضافت للموقع في مقابلة “كنت أحاول حل هذه القضايا ، في انتظار أن تتحسن ، لذلك اضطررت أخيرًا إلى اتخاذ هذا القرار. هناك أسباب جعلت هذا القرار مُلح”.

وأوضحت: “في الواقع ، تدمر احترامي لذاتي تدريجيًا. الطريقة التي نشأت بها في المنزل الذي أتيت منه ، وكيف تعتني بك أمك وأخيك ، وبعد ذلك تضطر فجأة لتغيير دينك .. .على أي حال ، كان ذلك ضروريًا للزواج ، لذلك فعلته من أجله عندما طلب مني ذلك.

وتابعت “ولكن بعد ذلك تغيرت حياتي بشكل سيئ جدًا ، لدرجة أنك تدرك أنك لم تكن شيئًا في حياته ، أنت لم تكن أبدا أي شيء. كنت أعيش بمفردي مع أطفاله لمدة عشر سنوات ، كان عليك أن تفعل كل شيء بمفردك. لذا ، قررت إنهائها. بعد كل شيء ، عندما أفعل كل شيء بمفردي ، فلماذا لا نبقى الى جوار بعضنا البعض”.