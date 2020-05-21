دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني لأول مرة عن علاقتها بأبناء الفنان عمرو دياب الأربعة “نور وجنى وكنزي وعبدالله”.

دينا كشفت في البداية أنها هي من اختارت اسم “رقية” في مسلسل “لعبة النسيان”، حيث أنه اسم والدة عمرو دياب، مؤكدة إنها تحب هذا الاسم كثيرا وعندما كانت تتناقش مع تامر حبيب عن المسلسل، عرضته عليه أعجب به، وبعدها أخبرت عمرو دياب فسعد كثيرا باختيارها لهذا الاسم، لافتة إلى أنها تحب والدة عمرو دياب وكانت تتمنى أن تراها من حكاياته عنها.

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وعما إذا كانت هي من اختارت العام الماضي اسم “نور” لشخصيتها في مسلسل “زي الشمس”، حيث أنه اسم ابنة عمرو دياب الكبرى، أكدت أنها تحب “نور” كثيرا وقريبة منها جدا، لكن المخرجة كاملة أبو ذكري هي من اختارت الأسماء للمسلسل.

الفنانة المصرية تحدثت أيضا عن علاقتها بباقي أبناء عمرو دياب، في تصريحات لبرنامج MBCTrending، مؤكدة أن علاقتها بهم قوية جدا، حيث قالت: “نور قريبة مني جدا جدا وكمان جنى وكنزي وعبدالله.. إحنا الخمسة قريبين من بعض جدا”.

يُذكر أن مسلسل «لعبة النسيان» مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، وتشارك دينا الشربيني في بطولته أمام أحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، محمود قابيل، وغيرهم، ووضع الموسيقى التصويرية للعمل الفنان عمرو دياب.