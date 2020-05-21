يوسف الشريف يحتفل بعيد زواجه الـ 11 برسالة رومانسية لزوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري يوسف الشريف بعيد زواجه الـ 11 من زوجته الكاتبة والإستايلست إنجي علاء.

الفنان المصري نشر صور جمعته بزوجته، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، ووجه لها تهنئة رومانسية بهذه المناسبة السعيدة.

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الشريف كتب في رسالته لزوجته: “انهارده نتم ١١سنه جواز.. كل يوم في ال١١سنه دول بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه رزقني بيكي.. كل سنه وانتِ طيبه وربنا يخليكي ليّا وللولاد”.

ومن جانبها كتبت زوجته إنجي علاء، على حسابها على “تويتر”: “عيد جوازنا ال ١١ كل سنة وانت طيب يا حبيبي رحلة كفاح طويلة.. يارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير.. كل عيد جواز وانت جنبي في أحسن حال وصحة وسعادة وربنا يخليك لينا”.

يذكر أن الفنان امصري يوسف الشريف يشارك في السباق الرمضاني الجاري يمسلسل “النهاية”، ويشاركه بطولته كل من عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما، والعمل فكرة يوسف الشريف والإستايلست للعمل زوجته إنجي علاء، وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي.