هيثم دهب: شعر هنا الزاهد "باروكة"..وهذا ما يفضله زوجها أحمد فهمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف مصفف الشعر المصري هيثم دهب، سر تغيير لون شعر مواطنته الفنانة هنا الزاهد، للبني، الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اشتهرت بالأصفر أو "البلوند".

وقال دهب في لقاء خاص مع "فوشيا": "هنا جميلة في الشعر الأصفر ومميزة بالبلوند، بس لما جربت تتغير الناس تفاعلت معاها جدًا على السوشيال ميديا".

وأضاف: "اللون الجديد لهنا الزاهد هو بني مع درجة أفتح، وده بيضيف إضاءة خفيفة للشعر، عامل زي (الكونتورينج)، يعني من الأمام وفي الشعر من ورا، حاجات خفيفة وبسيطة جدًا".

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وأردف: "هنا من الوشوش البسيطة ومينفعش تزودها، واللوك عامل ضجة جامدة جدًا، وناس كتير أجمعت على إنها لازم تغير لون شعرها، بس هنا ظهرت في الصور لابسة باروكة، ده مش شعرها الحقيقي"، مؤكدا بالقول: "بنحاول نقنع هنا إنها تغير لون شعرها، وهي كانت مقتنعة باللون البني، بس هي مميزة باللون البلوند فهي مش هتغيره".

وعن أحمد فهمي زوج هنا الزاهد وما يفضله بين اللون البني والأصفر لشعر زوجته، رد مازحًا: "أحمد فهمي بيحبنا كلنا".

واختتم: "إن شاء الله منتظرين فيلم دنيا سمير غانم، هيكون في تغيير كامل للوك الخاص بيها تمامًا، في اللون وقصة الشعر".

وكان هيثم دهب، قد كشف كواليس مشاركته في تجهيز أبطال مسلسل "النهاية"، الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان الجاري، من حيث تصفيف الشعر.

وقال دهب في لقاء مع "فوشيا": "المسلسل ده كان ليه طبيعة شغل مختلفة تمامًا، وكان اختيار صعب لما كلمتني الستايليست إنجي علاء علشان أشتغل في المسلسل".

وأضاف: "إنجي قالتلي النهاية مختلف عن أي شغل عملته في حياتك، وأنا كنت مبسوط جدًا بالعمل في المسلسل، وهو فكرته كانت قايمة على شغل نوعين من الشخصيات، ناس فقيرة وناس غنية".

وتابع: "الناس الفقيرة اخترنا ازاي نعمل أشكال مختلفة ومش شبه حاجة اتعملت قبل كده، وفي نفس الوقت متكنش مقززة، لإن المفروض حسب المسلسل الناس دول عندهم مشكلة في الطاقة والمياه ومش بيستحموا كتير، فقعدنا ندور على حاجات شبه لوك ناهد السباعي، الضفاير الثابتة الي مش بتتغير، اخترنا للرجالة التريندات علشان اللوك يبقى ثابت وميتغيرش، واخترنا لمحمد جمعة مثلا لوك الأساتك الي بيخلي الشعر شبه المكعبات، علشان يبقى ثابت ميتغيرش".