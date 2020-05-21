زينة: نادمة على مشاركتي في خلي بالك من فيفي.. والشعب المغربي فهمني غلط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المصرية زينة عن ندمها الشديد للمشاركة في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" والذي تقدمه الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، مشيرة إلى أن المونتاج الذي حدث للحلقة واقتصاص أجزاء منها جعلها تظهر بصورة سيئة تسببت في غضب الشعب المغربي منها.

وقالت زينة في تصريحات تلفزيونية :"أنا تعرضت للإصابة ورجلي اتفتحت.. وأنا الصراحة مش حابة الموضوع ولا الحلقة خالص.. ومش حابة أتكلم عليها عشان هما شالوا حاجات وأنا اتفهمت غلط في حاجات.. للأمانة أنا بحب الشعب المغربي جدا وبموت فيهم.. وهي الممثلة اللي كانت معاها مغربية وكانت بتتكلم بسرعة فطبيعي إني مفهمهاش زي لو حد اتكلم كويتي بسرعة أنا مش هفهم برده".

وأوضحت :"لكن احنا لهجتنا كمصريين سهلة للكل عشان الوطن العربي إتربى على الأفلام والمسلسلات المصرية.. والحقيقة أنا رحت الحلقة دي عشان قالوا ليا إن ام بي سي بتفتح في المغرب.. وأنا بحب الشعب المغربي جدا وهما كمان من أكتر الشعوب اللي بتحبني.. وأنا رحت عشان خاطر الشعب المغربي وفي الآخر اتهاجمت عشان أنا مش بفهم لهجتهم وأنا مقدرة غيرتهم على بلدهم".

أما عن سبب ابتعادها عن الظهور في المقابلات التلفزيونية، فقالت: "أنا اصلاً مش بحب أطلع في برامج وممكن أقعد 10 سنين مطلعش في برنامج عشان أنا بتكلم بصراحة والناس مش متعودة على كده.. وهما عايزين اللي دايما يقول كلام حلو فبخسر".

وتحدثت عن تجربة ظهورها مع رامز جلال، قائلة :"رامز بكل الحاجات اللي بيعملها دي أنا بحبه جدا وهو صاحبي وبيضحكني وبموت فيه.. وأنا رحت قبل كده معاه في مقلب وكنت بموت وروحي بتطلع لكن وأنا بتفرج اتبسط".

وأضافت :"يعني هو وقت المقلب بيكون حاجة صعبة جدا وضربات قلبي كانت سريعة وحسيت أني هموت.. لكن في النهاية اتبسط ومزعلتش.. أهم حاجة في اللي يعمل مقالب يكون دمه خفيف وبيهزر.. لأن في ناس بتهزر وهي رخمة.. لأن في فرق بين الهزار والبياخة".

Advertisements

وكانت سقطت الفنانة المصرية "زينة" ضحية الراقصة الاستعراضية فيفي عبده في أولى حلقات برنامجها "خلي بالك من فيفي" الذي يعرض على قناة mbc مصر.

بدأ المقلب بدخول الفنانة زينة للفيلا التي توقع فيها فيفي ضحاياها، ولفت نظرها رجل الأمن الذي وصفته لاحقا بـ"الأهبل"، ثم جلست لمدة دقائق في فيلا فيفي وسمعت صوت مفرقعات فقالت فيفي إنه حسد وظلت تبخر المنزل.

بعدها دخلت الخادمة عليهم في البرنامج لتقديم المشروبات فسقطت على الأرض، وزعمت أن جنا لبسها وظلت تقوم بحركات غريبة فرددت فيفي: "انصرف انصرف".

وأثناء ذلك هربت "زينة" وظلت تجري وتصرخ من الشخصية التي تلبسها الجن حتى سقطت على الأرض وأصيبت في قدمها، وتردد: "أنا عملتك حاجة" وهي مرعوبة.

بعدها خرج عليهم أحد المشاركين في البرنامج مشتعلًا فزاد صراخ زينة وحاولت إبعاده عنها حتى سقط على الأرض وظنت أنه توفي، بعدها سقطت فيفي على الأرض وظل الخدم يبكون عليها على أنها توفيت.

وخلعت زينة بعدها حذاءها، وفجأة استيقظت فيفي وظلت تزغرد وكشفت أنه برنامج مقالب حتى بدت الدهشة والذهول على ملامح زينة وعرفت حينها أنه مقلب.