هازل كايا: كيفانش تاتليتوغ صديق نادر.. وشبيهتها المصرية حديث الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية الشابة هازال كايا عن أن النجم كيفانش تاتليتوغ هو الوحيد الذي يسأل عنها بين المشاهير بعد انتشار فيروس كورونا، مشيدة بمواقفه تجاهها، واعتبرته بأنه صديق حقيقي في وسط يغلب عليه طابع المصالح فقط.

وأضافت كايا التي اجتمعت مع تاتليتوغ قبل 10 أعوام في مسلسل "العشق الممنوع" أنه من النادر الحصول على صديق حقيقي لمدى من العمر في الوسط الفني التركي، معتبرة الفنان تاتليتوغ نعمة من الله لها.

وأوضحت أنه لو كان لديها شقيق لمَ اهتم بها كما يفعل كيفانش الذي يتواصل معها أحيانًا بشكل يومي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تخيّل صفاته الإنسانية النبيلة، وكيف يقدّر الأشخاص في حياته ويهتم بهم ويعاملهم وكأنهم أولاده.

وتابعت هازال كايا حديثها عن زمليها الفنان وهي سعيدة:" يقول لي أنتِ أختي الصغيرة، لكنه يجعلني أشعر بذلك ولا يكتفي بالكلام فقط".

ويعتبر كيفانش تاتليتوغ هازال صديقته المقربة كذلك وكان قد اختارها بالمفاضلة بينها وبين بيرين سات.

وفي سياق آخر؛ تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور فتاة مصرية شبيه بالنجمة هازال كايا، حتى تصدر اسم الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي من كثرة التعليقات على الصور.

Advertisements

الفتاة المصرية تُدعى ريهام عمر نشرت صورها وهي بالحجاب وما هي إلا لحظات حتى بدأ الجمهور يقارن بينها وبين هازال كايا بسبب الشبه الكبير بينهما.

وبدت ملامح ريهام مطابقة للممثلة التركية وتُعد واحدة من أنجح التركيات في الوطن العربي، وفق ما وصفها محبوها بين التعليقات.

وأطلت الفتاة المصرية وهي تضع الحجاب لكن بنفس ملامح هازال وكأنها توأمها؛ ما جعل كثيرين يظنون إنها التركية ولم يصدقوا حتى أبلغتهم المتابعة من مصر أنها صاحبة تلك الصور، كما لم يسبق لهازال أن وضعت الحجاب على رأسها.