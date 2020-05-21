هاري ستايل بكليبه الجديد Watermelon Sugar "ينحت" التون جون

اطلق النجم العالمي هاري ستايل فيديو كليب جديد نابض بالحياة لأحدث أغنية له و هي " Watermelon Sugar " ، وتعتبر واحدة من أغنيات ألبومه الجديد "Fine Line " ، فقد قدم المغني الشهير الكليب بـ STYLE فترة الستينيات ، فقد ظهر هاري وهو يجلس علي طاولة على إحدي الشواطئ ويرتدي ملابس تبرز ملامح هذه الفترة و كان يأكل الفاكهة بينما تحيط به النساء .

و قد لفت هاري ستايل بظهوره قريب الشبة في هذا الكليب لأيقونة الموسيقي و الغناء السير التون جون و ربما يرجع ذلك كون هاري اختار ارتداء نظارات بنفس STYLE نظارات التون جون و التي ظهر بها عدة مرات .

و كان هاري ستايل اطلق كليب " Watermelon Sugar " علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب ؟" لتحقق أكثر من 6.6 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط .

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