المطرب محمد ثروت يكشف سر غنائه أمام السادات وخلفه كريمة مختار

قال المطرب والفنان محمد ثروت، إن وزير الثقافة الراحل عبدالمنعم الصاوى، رشحه للمشاركة في أمسية نهج البردة في ساحة الحسين أمام الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت دون آلات موسيقية باستثناء الدفوف، موضحا أنه شارك فيها بالغناء مع ياسمين الخيام وهى بلدياته من طنطا في الغربية، بينما كان يلقى الأشعار كريمة مختار وزكى طليمات وعبدالوارث عسر وغيرهم، وكان الكورال يتكون من حوالى 300 شخص.

وأضاف، في حواره مع الإعلامى سمير عمر ضمن حلقة من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية، أنه عندما كان في سن السادسة كان جده لأمه يصطحبه إلى "الحضرة" في ساحة مسجد السيد البدوى حيث كان يستمع إلى الأوراد والمدائح، كما أن والده ألحقه بمدرسة تحفيظ القرآن، والتقى خلال تلك الفقرة بأعلام القراءة والإنشاد، مثل الشيخ مصطفي إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصرى، وهو من طنطا أيضا، وكذلك الشيخ سيد النقشبندى الذى كان يلتقيه كثيرا لأنه صديق زوج خالته.

وتابع ثروت: "أول مرة غنيت في التلفزيون كان عمرى 8 سنوات في برنامج خمس خمسات، وغنيت مقطعا من أغنية طوف وشوف، وحصلت على الجائزة الأولى وكانت خمسة جنيهات، وشاهدنى الأستاذ حسين فياض، معد برنامج ماما سميحة، فاستدعانى للمشاركة في البرنامج، وظللت أغنى لمدة سنتين في برنامج جنة الأطفال لكن لم أشاهد نفسى ولا مرة لأن البرنامج كان على الهواء ولم يكن هناك تسجيل، وأصبحت طفلا مشهورا".

وكشف ثروت عن سر علاقته بالسادات بقوله: "كنت مدعوا في فرح نجل اللواء النبوى إسماعيل، وزير الداخلية الأسبق، والسيدة فايدة كامل، وفوجئت بأبى الروحى المهندس عثمان أحمد عثمان، يسحبنى من يدى ويقول لى تعالى أعرفك على الرئيس، وقدمنى له على أننى مهندس، فأبلغت الرئيس أننى طالب في كلية الهندسة جامعة المنوفية، فضحك وقال عندنا يعنى، ومن بعدها حظيت باهتمام من الدولة، ثم من الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب الذى قال لى إن قارئ القرآن شجاع لأنه يغنى دون آلات، ولذلك فأنا أدين بفضل الغناء الدينى والإنشاد على مسيرتى".

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