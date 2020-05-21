أصالة توجه رسالة شكر إلى شقيقها

القاهرة – لايف ستايل
دائما توجه الفنانة أصالة لأشقائها وأصدقائها رسائل خاصة تعبر فيها عن حبها لهم وتقديرها لكل شيء يفعلونه لها، و نشرت أصالة عبر حسابها على انستغرام، صورتها مع شقيقها "أنس" وكتبت له: "لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان في حياتي كلّها على الإطّلاق .. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبناً لها كلّ أُمّ .. وأخاً شهماً أمين تحلم فيه كلّ أخت".
تابعت: "أنت أخي الحبيب القريب .. وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق .. معاً دائماً ياأجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضاً كما أراك .. وأنا دائماً صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائماً أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ ..أحبّك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطّيبهم يا أخي".
يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.
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