محمود العسيلي يرد على اتهامه بالغرور بعد الشهرة

حل مساء اليوم الفنان محمود العسيلي، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

ورد العسيلي، على اتهامه بالغرور الطبقية بعد الشهرة، وقال إن هذا الكلام غير صحيح وأنا انسان طبيعي جدا وكل الناس اللي حواليا عارفين اني زي ما انا متغيرتش ابدا وطول عمري ربنا كارمني.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.

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