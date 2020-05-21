مصطفى محفوظ يطرح الدعاء الديني " لحظه صلاة الفجر"

طرح المطرب والملحن مصطفى محفوظ دعاء ديني جديد بعنوان "لحظه صلاة الفجر" على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا. "لحظه صلاة الفجر" من كلمات احمد خميس والحان ساره عادل و توزيع حماده عصمت ويتم طرحه خلال الفترة القادمة على العديد من القنوات الفضائية. قد يهمك ايضا: أيتن عامر تؤكّد أنّ السوشيال ميديا والرقابة سببا أزمة "الكوميديا" في مصر محمد هنيدي يُؤكّد أنّه يردّ بنفسه على جمهوره عبر "السوشيال ميديا"

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